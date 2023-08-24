Литва надасть Україні пакет військової допомоги на 41 мільйон євро

Литва надає Україні черговий пакет підтримки з нагоди Дня незалежності – про це повідомило Міністерство оборони країни 24 серпня.

«Литва надсилає черговий пакет військової підтримки на 41 мільйон євро, він містить боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти радарів морського спостереження, боєприпаси калібру 5,56 міліметра, генератори, антидрони», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, Вільнюс планує надавати експертні консультації, кошти для міжнародних фондів підтримки України, а також навчання українських солдатів.

За даними міністра оборони країни Арвідаса Анушаускаса, загальна сума наданої Литвою Україні допомоги перевищила півмільярда євро.

Напередодні президент Гітанас Науседа повідомив, що Литва наступного місяця передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS.