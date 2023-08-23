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Прем’єр Фінляндії у Києві анонсував «дуже хороший» пакет допомоги Україні

Володимир Зеленський подякував прем’єру Фінляндії за 18-й пакет оборонної підтримки – «це дуже потрібні зараз боєприпаси та артилерію».

Фінляндія найближчими днями надасть Україні «дуже хороший» пакет оборонної допомоги, до нього увійде важке озброєння і боєприпаси, заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

«Фінляндія вже надала Україні допомогу в розмірі 1,7 млрд євро...Це надання оборонних матеріалів на суму 1,2 млрд. Ми зараз готуємо черговий 18 пакет допомоги. Ми очікуємо позитивні відомості щодо цього пізніше цього тижня. Туди увійде важке озброєння, боєприпаси... Це дуже хороший пакет», – заявив Орпо на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

Володимир Зеленський подякував прем’єру Фінляндії за 18-й пакет оборонної підтримки – «це дуже потрібні зараз боєприпаси та артилерію».

У липні Фінляндія оголосила про надання Україні сімнадцятого пакету військово допомоги, який, серед іншого, включав зенітне озброєння і боєприпасів. На той момент загальна вартість усіх пакетів військової допомоги, поставленої Фінляндією в Україну, наразі становила близько 1,2 млрд євро.

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