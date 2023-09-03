У ДПСУ відреагували на інцидент з гелікоптером на кордоні Польщі та Білорусі

Українські прикордонники не виключають, що інцидент з гелікоптером на кордоні Польщі та Білорусі міг бути «провокацією», йдеться в заяві речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

«Примітно, що Білорусь постійно нагнітає або маніпулює по різних напрямках кордону і з країнами, якими вона межує. Треба бути уважними до того, що говорить Білорусь, звинувачуючи різні країни», – зазначив він.

Речник нагадав про ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та країн ЄС. Він зазначив, що саме з території Білорусі мігранти «намагаються незаконно проникнути до Польщі та країн Балтії, а режим Олександра Лукашенка продовжує звинувачувати Захід».

«Щощо наших кордонів. Ми не фіксуємо спроб створити провокацію з боку Білорусі. Але попри все, підрозділи прикордонної служби та інших Сил оборони добре розуміють, якою небезпечною може бути ситуація з Білоруссю, яка підтримує Росію. Тому вони готові до розвитку будь-якої ситуації», – сказав Демченко.

1 вересня Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімановича. Про це повідомила пресслужба відомства 1 вересня, передає білоруська служба Радіо Свобода. Приводом стало нібито порушення державного кордону Білорусі гелікоптером Збройних сил Польщі.

Раніше 1 серпня білоруський Державний прикордонний комітет повідомив, що польський військовий гелікоптер Мі-24 нібито «перетнув державний кордон на гранично малій висоті, пролетів на глибині 1200 метрів» на території Білорусі, а потім повернувся до Польщі.

Натомість польська сторона відкидає звинувачення, називаючи їх «брехнею та провокаціями», передає агентство AFP.

«Такого порушення не було. Це підтверджують пілотські депеші та записи радіолокаційної системи», – заявив речник оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Ґоришевський.

Раніше на тлі прийдешніх виборів у Польщі міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що у випадку провокацій на кордоні з Білоруссю будуть «негайно закриті» всі білоруські переходи з Європейським союзом.