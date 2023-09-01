Білорусь звинувачує Польщу в порушенні кордону гелікоптером. Варшава заперечує

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімановича. Про це повідомила пресслужба відомства 1 вересня, передає білоруська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, приводом стало нібито порушення державного кордону Білорусі гелікоптером Збройних сил Польщі.

«Від польської сторони вимагають відповідних пояснень і ретельного розслідування інциденту. Про результати розслідування та причини інциденту білоруська сторона має бути проінформована, як це прийнято в міжнародних відносинах, у прийнятні терміни», – заявляє міністерство.

Читайте також: Польща пригрозила Білорусі «негайно закрити кордон у випадку провокацій»

Раніше 1 серпня білоруський Державний прикордонний комітет повідомив, що польський військовий гелікоптер Мі-24 нібито «перетнув державний кордон на гранично малій висоті, пролетів на глибині 1200 метрів» на території Білорусі, а потім повернувся до Польщі.

Натомість польська сторона відкидає звинувачення, називаючи їх «брехнею та провокаціями», передає агентство AFP.

«Такого порушення не було. Це підтверджують пілотські депеші та записи радіолокаційної системи», – заявив речник оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Ґоришевський.

Раніше на тлі прийдешніх виборів у Польщі міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що у випадку провокацій на кордоні з Білоруссю будуть «негайно закриті» всі білоруські переходи з Європейським Союзом.