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Бізнес по-українськи у Варшаві: біженці опановують нові професії і працевлаштовують земляків

Бізнес по-українськи у Варшаві: біженці опановують нові професії і працевлаштовують земляків
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Бізнес по-українськи у Варшаві: біженці опановують нові професії і працевлаштовують земляків

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Працьовиті, підприємливі і адаптивні – українці відкривають власний бізнес у Польщі.

За даними Польського економічного інституту, торік у країні зареєструвалося підприємцями близько 16 тисяч українських громадян, а в першому півріччі цього року їх стало ще майже 14 тисяч. Фактично кожна десята компанія, яку відкрили у Польщі, була українською. Біженці завзято провадять бізнес, платять податки і працевлаштовують земляків, а ще – не бояться кардинально змінювати рід діяльності. Дві українські переселенки, які зараз живуть у Варшаві, поділилися з проєктом «Ти як?» від Радіо Свобода досвідом відкриття власної справи за кордоном.

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