Влада США позивається проти Amazon через порушення антимонопольного законодавства

Федеральна торгова комісія США (FTC) подала судовий позов проти світового інтернет-гіганта Amazon. Суд розгляне справу щодо порушень антимонопольного законодавства.

Комісія стверджує, що Amazon – це «монополіст, який використовує взаємопов’язані антиконкурентні та нечесні стратегії для незаконного збереження своєї монопольної влади».

Орган звинуватив компанію, вартість якої сягає 1,3 трильйона доларів, у тому, що вона перешкоджає зареєстрованим на її сайті продавцям торгувати на інших платформах за зниженими цінами. Amazon намагається «змусити» інших продавців користуватися його складами та службами доставки, відтак монополіст впливає на зростання цін, вважає FTC.

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Згідно з позицією комісії, Amazon, будучи монополією, зловживає своїм становищем. У позові цитується один із продавців, які працюють на платформі монополіста: «Нам нема куди податися, і Amazon це знає».

Як повідомляє агентство Reuters позову, який підтримали генеральні прокурори 17 штатів, передувало чотирирічне розслідування та федеральні позови щодо платформ Google (Alphabet) та Facebook (Meta).

Агентство називає позов очікуваною подією після неодноразових скарг на те, що «велика п’ятірка» технологічних компаній зловживає своїм панівним становищем у пошукових системах,соціальних мережах та онлайн-магазинах. Необхідність протидіяти «великій п'ятірці» стала одним із рідкісних прикладів, коли демократи та республіканці погодилися на спільну політику, зазначає Reuters.