ЄС розглядає шляхи для конфіскації заморожених російських активів – речник

Європейська комісія продовжує розглядати шляхи для використання заморожених російських активів, повідомив речник установи Крістіан Віґанд. Про це він заявив на брифінгу 21 вересня.

За його словами, Єврокомісія вже тривалий час пропонує державам-членам блоку розглянути використання російських заморожених активів, які є приватними, а також знерухомлених активів, які є державними.

«Коли йдеться про приватні активи, ми запропонували криміналізувати ухилення від санкцій… Сподіваюся, що це незабаром буде ухвалено і допоможе рухатися вперед, аби використати і ймовірно конфіскувати приватні активи, коли хтось намагатиметься обійти санкції», – сказав він.

Віґанд додав, що на території Євросоюзу наразі заморожені понад 200 мільярдів євро державних російських активів.

Читайте також: Продовження санкцій: стали відомі імена росіян, із яких ЄС зняв обмеження

«Ми також пропонували працювати над доходами від цих активів. Це обговорювалося на останній зустрічі Європейської ради в червні. Зараз ми працюємо з іспанською президією і досліджуємо поступовий підхід», – повідомив речник.

За його словами, Єврокомісія надала іспанській президії документ на цю тему, розроблений спільно із Європейською зовнішньополітичною службою, наприкінці червня. Юридичні пропозиції з цього приводу востаннє обговорювалися на зустрічі 13 вересня.

«Загалом країни-члени погодилися, що модель внесків може бути поступово впроваджена. Це дуже складне питання, яке вимагає додаткового обговорення перед висуненням пропозицій. Відтак дискусії між членами ЄС тривають напередодні наступної зустрічі 27 вересня», – додав він.

Від початку вторгнення в Україну ЄС уже запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії. Окрім цього, ЄС наклав заборону на поїздки та «заморозив» активи понад 1500 осіб і майже 250 організацій з РФ, повідомив голова дипломатичної служби блоку Жозеп Боррель у серпні.