Гелікоптер Жеваго передали українським військовим – ДБР

У Державному бюро розслідувань заявили, що українським військовим передадуть гелікоптер екснардепа та акціонера банку «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго.

Як повідомляє пресслужба відомства, тепер це повітряне судно буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.



Гелікоптер був арештований у межах розслідування кримінального провадження ДБР у березні 2023 року.



У бюро нагадують, що це повітряне судно належало підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.

На початку серпня Агентство з розшуку та менеджменту активів заявляло про неефективне управління арештованим майном Костянтина Жеваго. За даними АРМА, управителю передали 24 активи у центрі Києва, Дніпропетровській, Полтавській та Донецькій областях загальною площею більш ніж 15 тисяч квадратних метрів. За оцінкою установи, нерухомість площею в тисячі квадратних метрів у центрі столиці має «апріорі приносити державі більше, аніж 100 тисяч гривень на місяць».

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У грудні минулого року Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті в Куршeвелі за запитом української влади. Його підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держави. Банк «Фінанси та кредит» збанкротував у 2015 році.

Суд погодився відпустити Костянтина Жеваго на волю під заставу у мільйон євро. Зараз Костянтин Жеваго проживає у Парижі без права залишати територію Франції.

Крім того, на початку серпня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили власнику групи «Фінанси і кредит» про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.