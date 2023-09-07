Блінкен пояснив, на що спрямують конфісковані у російських олігархів активи

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва заявив, що Сполучені штати вперше передають Україні активи, конфісковані у російських олігархів, їх спрямують на підтримку українських ветеранів.



«Окрім потреб безпеки України, ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів. За це повинні заплатити ті, хто спровокував загарбницьку війну Путіна», – сказав у Києві Блінкен, якого цитує пресслужба Держдепу США.

У перший день візиту до Києва Ентоні Блінкен також оголосив про нову допомогу Україні на загальну суму понад мільярд доларів. За його словами, сюди увійдуть понад 665 мільйонів доларів на нову військову і цивільну безпекову допомогу та мільйони доларів на підтримку протиповітряної оборони України та інших сфер.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 вересня прибув до України. Він розпочав свій візит до Києва із вшанування пам’яті загиблих українських військових на Берковецькому кладовищі.

У березні повідомлялося, що міжнародна група з блокування майна росіян, що потрапили під санкції (REPO), за рік роботи заморозила активи на понад 58 мільярдів доларів.