США та союзники повідомили про блокування активів росіян на 58 млрд доларів

Міжнародна група з блокування майна росіян, що потрапили під санкції (REPO), за рік роботи заморозила активи на понад 58 мільярдів доларів. Про це йдеться у спільній заяві учасників групи, опублікованій на сайті Міністерства фінансів США.



Група об'єднує зусилля щодо блокування активів між урядами США, Австралії, Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та Європейської комісії. На зустрічі 9 березня представники домовилися подвоїти зусилля з пошуку активів, що потрапляють під санкції.



«Гарантуємо, що активи Центрального банку Росії та Фонду національного добробуту Росії в наших юрисдикціях залишаються заблокованими та не можуть використовуватися для підтримки військових зусиль Росії. Арештована або заморожена розкішна нерухомість та інші активи, які належать, утримуються чи контролюються підсанкційними росіянами, оцінюються в багато мільярдів доларів», – йдеться у заяві.



Міжнародна цільова група щодо російських еліт, довірених осіб та олігархів була створена 17 березня 2022 року. Крім грошей на рахунках, група заморозила кілька яхт російських мільярдерів, їхні будинки та предмети мистецтва, що їм належать.



У заяві REPO наголошується, що частина заморожених коштів пішла на міжнародну допомогу Україні. Йдеться про майно на 5,4 мільйона доларів, вилучених у російського підприємця Костянтина Малофєєва.

Водночас у листопаді минулого року видання Politico повідомляло, що Євросоюз заморозив 68 мільярдів євро російських активів.