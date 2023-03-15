Компанія Meta планує звільнити ще 10 тисяч співробітників

Корпорація Meta Platforms, яка володіє соцмережами Facebook, Instagram і месенджером Whatsapp, оголосила, що планує звільнити 10 тисяч співробітників у той час, як галузь готується до глибокого економічного спаду.

Крім того, керівництво компанії вирішило відмовитися від найму співробітників на п’ять тисяч вакансій.

У листопаді минулого року компанія звільнила 11 тисяч людей.

У зверненні до персоналу 14 березня голова корпорації Марк Цукерберг сказав, що більшість нових скорочень буде оголошено протягом наступних двох місяців, хоча в деяких випадках вони триватимуть до кінця року.

«Протягом більшої частини нашої історії ми спостерігали стрімке зростання прибутку рік за роком і мали ресурси, щоб інвестувати в багато нових продуктів. Але минулий рік став тривожним дзвіночком», – написав Цукерберг.

На його думку, нова економічна реальність зберігатиметься «багато років».

Meta – не єдина компанія IT-сектору, що скорочує кількість співробітників. У січні Alphabet, компанія, яка володіє Google, оголосила про звільнення 12 тисяч людей, Amazon і Twitter також оголосили про схожі кроки на тлі падіння економіки.