Материнська компанія Facebook оголосила, що скоротить кожного восьмого співробітника

Компанія Meta, яка володіє Facebook, Instagram та іншими сервісами, звільняє 11 тисяч людей, приблизно 13% від загального числа всіх своїх співробітників, повідомляє AP. Оголошуючи про скорочення в листі до працівників 9 листопада, керівник компанії Марк Цукерберг повідомив, що йдеться про боротьбу з нестабільністю доходів і загальними проблемами технологічної галузі.

Скорочення у Meta стаються лише через тиждень після масових звільнень у сервісі мікроблогів Twitter, здійснених під керівництвом нового власника, мільярдера Ілона Маска.

Meta, як і інші соціальні медіа-компанії, фінансово зросли в епоху карантину через пандемію, оскільки більше людей залишалися вдома, у своїх телефонах і комп’ютерах. Але коли карантинні заходи закінчилися, і люди знову стали виходити на вулицю, зростання доходів сповільнилося.

Цього літа Meta опублікувала дані про перше в історії квартальне зниження доходу, за яким послідувало ще одне, більш значне падіння восени.