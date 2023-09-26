У Держдепі відреагували на намір Росії повернутися в Раду ООН з прав людини

У Державному департаменті США заявляють, що представництво Росії в Раді ООН з прав людини не узгоджується з її діями в Україні.

«Я б сказав, що ми досить чітко визначили нашу позицію щодо підходу Росії до прав людини. Держсекретар чітко заявив, що ми бачили, як Росія вчиняє воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Ми чітко дали зрозуміти, що має бути відповідальність за ті злочини, які вони скоїли, і тому, звичайно, я вважаю, що представництво в органі, який займається правами людини, не узгоджується з їхніми діями в Україні», – сказав речник відомства Метью Міллер під час брифінгу 26 вересня.

Москва намагається повернутися до Ради ООН з прав людини. Росія вказана на сайті ООН як кандидат на вибори членів Ради з прав людини на 2024-2026 роки. Вони мають відбутися 10 жовтня. За словами дипломатів ООН, із якими поспілкувались журналісти BBC, Росія веде «агресивну кампанію», пропонуючи малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. Тому вони не виключають, що РФ справді може повернутись до складу Ради.

Після початку повномасштабного вторгнення у квітні минулого року Генеральна асамблея ООН проголосувала за призупинення роботи Росії у Раді з прав людини.