Росія намагається повернутися до Ради ООН з прав людини

Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини після того, як її виключили після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє СNN.

Росія вказана на сайті ООН як кандидат на вибори членів Ради з прав людини на 2024-2026 роки. Вони мають відбутися 10 жовтня.

Згідно з позиційним листом Росії, який отримав CNN, Росія вважає Раду з прав людини «ключовим органом у системі ООН».

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У документі, який Росія поширює серед членів ООН, щоб заручитися підтримкою, йдеться, що Москва «вважає важливим запобігти посиленню тенденції перетворення Ради з прав людини на інструмент, який служить політичній волі однієї групи країн, караючи нелояльні уряди за незалежну внутрішню та зовнішню політику».

«У разі обрання РФ зосередиться на цьому питанні. Ми рішуче просуватимемо принципи співпраці та зміцнення конструктивного діалогу в Раді з метою пошуку адекватних рішень щодо прав людини», – йдеться в позиційному документі.

Також дипломати ООН, із якими поспілкувались журналісти BBC, кажуть, що Росія веде «агресивну кампанію», пропонуючи малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. Тому вони не виключають, що РФ справді може повернутись до складу Ради.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у квітні Генеральна асамблея ООН проголосувала за призупинення роботи Росії у Раді з прав людини.