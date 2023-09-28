НАЗК: попри санкції, Росія залишається найбільшим постачальником алмазів у світі

Росія продовжує постачати алмази на світовий ринок, заявляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

«Попри введені санкції проти РФ у багатьох сферах, Росія продовжує залишатися найбільшим постачальником алмазів у світі», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, НАЗК внесло 47 російських компаній, пов’язаних із видобутком і продажем алмазів, до переліку «кандидатів на санкції». Більшість із них пов’язані з російською групою алмазовидобувних компаній «Алроса».

«Алроса» контролює понад 90% видобутку алмазів у РФ, а прогнозні запаси корпорації становлять близько однієї третини загальносвітових. Компанія вже перебуває під санкціями України та багатьох країн санкційної коаліції, однак пов’язані з нею компанії продовжують працювати на світовому ринку алмазів», – заявляє агентство.

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За даними НАЗК, протягом 2022 року Росія експортувала алмазів на понад 3,8 мільярда доларів – це кошти «дозволяють продовжувати фінансувати ведення війни проти України». Також «Алроса» допомагає російській армії.

Відомство вказує на те, що країни санкційної коаліції заборонили імпорт російських алмазів, але наразі тільки необроблених. Відтак Росія продає свої діаманти на ринки країн «Групи семи» після обробки в третіх країнах, здебільшого це Індія та Китай.

«Важливо не просто якнайшвидше ввести повну заборону на імпорт російських алмазів та діамантів країнами санкційної коаліції, а й забезпечити ефективну систему ідентифікації та відстеження походження діаманта, щоб мінімізувати шляхи для обходу Росією такої заборони», – вважають в установі.

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У серпні Індія звернулася до Сполучених Штатів із проханням вивільнити 26 мільйонів доларів, що належать щонайменше двом індійським алмазним компаніям. Їхні активи були заморожені через імовірні торгові звʼязки з російською алмазною компанією «Алроса».

Контрольована російською державою компанія АЛРОСА – найбільший у світі виробник необроблених алмазів, нагадує інформаційне агентство Reuters. Також на честь компанії було в 2004 році було перейменовано підводний човен Чорноморського флоту російської армії, над яким «Алроса» взяла шефство.