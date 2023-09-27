Росія заборонила в’їзд 23 громадянам Британії, в тому числі начальнику штабу оборони

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про запровадження санкцій проти 23 громадян Великої Британії, зокрема, начальника штабу оборони британської армії Ентоні Радакіна та голови Об’єднаного розвідувального комітету при уряді Великої Британії Мадлен Алессандрі.

Британська преса називає Радакіна ключовою фігурою, яка забезпечує військову підтримку країнами Заходу України.

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Адміністрація президента США Джо Байдена заборонила ключовим командувачам американської армії поїздки в Україну з міркувань безпеки, а також щоб не збільшувати напругу у відносинах із Москвою. У цих умовах роль британського адмірала в безпосередній підтримці Києва стала винятково важливою, писала газета The New York Times.

Також у списку санкцій Москви:

Крессіда Хоґґ, голова ради директорів військової корпорації BAE Systems, яка виробляє БМП Bradley, танки Challenger 2 та іншу військову техніку, що використовується у війні в Україні

співробітники Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень

працівники Товариства Генрі Джексона, що займається аналітичними дослідженнями

представники некомерційної організації «Сівітас», яка вивчає демократію та інститути громадянського суспільства

У російському міністерстві заявили, що британці додані в стоп-лист у відповідь на «спроби британської сторони посилити санкційний тиск на Росію».

Після початку російської повномасштабної агресії проти України Велика Британія запровадила жорсткі санкції проти російської промисловості та ключових бізнесменів, у тому числі заарештувавши їхні активи. Лондон також відмовився від закупівель російських енергоносіїв, заборонив постачання технологій та лобіює аналогічні заборони в інших країнах.