США посилили санкції проти п’яти російських компаній

Сполучені Штати Америки посили санкції проти п’яти російських компаній, повідомляє офіційний журнал Федерального уряду США.

Бюро з питань промисловості та безпеки, що входить до структури Мінторгу США, вирішило запровадити додаткові обмеження проти таких компаній:

ТОВ «Девайс Консалтинг»;

ТОВ «Грант Інструмент»;

«СМТ Айлоджік»;

«Стрелой»;

ВСМПО-АВІСМА.

В уряді заявили, що ці організації «діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів».

«ВСМПО-АВІСМА» – виробник титану, корпорація виконує повний технологічний цикл - від переробки до випуску готових виробів, продукція корпорації, зокрема, йде на експорт.

За інформацією Мінторгу, «ВСМПО-АВІСМА» займається випуском виробів для військової галузі Росії, і з нею пов’язаний критичний ризик перенаправлення американських оборонних технологій.

Ще чотири компанії, які потрапили під санкції, за твердженням Мінторгу, «поставляли компоненти для безпілотників в інтересах Головного розвідувального управління Генерального штабу Росі»ї.

Також Міністерство торгівлі США вирішило запровадити експортні обмеження щодо 23 організацій з інших країн по всьому світу. Йдеться про юридичних осіб, які зареєстровані в Німеччині, Китаї, ОАЕ, Омані, Пакистані та Фінляндії.

14 вересня Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило список санкцій щодо Росії. Під обмеження потрапили 70 фізичних осіб та близько 100 компаній.

Серед російських юридичних осіб, яких торкнулися нові санкції – автовиробники «АвтоВАЗ» та «Москвич», рибинський виробник двигунів для авіації та флоту НВО «Сатурн» та московське НВО «Союз», «Ак Барс Банк» та «СІНКО Банк».

Під інші санкції потрапив головний конструктор «Союзу» Мкртич Окрояна та члени його сім’ї, а також радник президента Центральноафриканської Республіки Віталій Перфільєв. Він є ключовою фігурою в приватній військовій компанії «Вагнер» у ЦАР.

Серед іноземних юросіб, що потрапили до американського обмежувального списку – фінські Luminor та Siberica, а також кілька компаній із Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Словенії. За версією Вашингтона, вони експортували електроніку росі