Зеленський назвав «дуже продуктивним» тиждень за підсумками зустрічей у США та Канаді

Президент України Володимир Зеленський назвав дуже продуктивним тиждень за підсумками його зустрічей у США та Канаді. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, Україна змогла отримати багато оборонних та інших рішень.

«Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів – це й артилерія, потрібні снаряди, ракети для «хаймарсів», ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини. І ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою. Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це «медеваки» – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання. Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО», – сказав Зеленський.

За його оцінкою, у США пролунало «багато морально сильних і важливих позицій» на різних рівнях, так само і в Канаді.

«Ми маємо економічні домовленості – і з урядами, і бізнесом. Є рішення про зону вільної торгівлі з Канадою. У Вашингтоні – меморандум щодо взаємодії в енергетиці. В Оттаві – домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської. Очевидний інтерес великих компаній і США, і Канади працювати в Україні… Хочу подякувати за готовність уряду Канади виділити фінансування для музею Голодомору-геноциду, для добудови цього музею», – зазначив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський перебував із візитом у США 18–21 вересня, а 22-го – прибув на переговори до Канади.