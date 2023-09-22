Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії

Канада анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ, про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ країни.
За даними відомства, під обмеження потрапили університети, громадські організації та фізичні особи.
Зазначається, що причиною для запровадження санкцій є «причетність окремих фізичних та юридичних осіб до підтримуваної Кремлем незаконної та насильницької масової депортації українських дітей, російської дезінформації та ядерного сектору РФ».
Список юридичних осіб, які потрапили під санкції:
- Фонд досліджень глобальної політики;
- Видання «Комсомольська Правда»;
- Російське географічне товариство;
- Московський державний інститут міжнародних відносин;
- Національний комітет з досліджень БРІКС;
- Російський інститут стратегічних досліджень;
- Центр підтримки та розвитку громадської ініціативи «Креативна дипломатія»;
- Університет Вища школа економіки;
- Російська рада з міжнародних справ;
- Клуб «Валдай»;
- Акціонерне товариство «Володимир Точмаш»;
- ПАТ «Ковровський механічний завод»;
- Молода гвардія «Єдиної Росії»;
- «Юнармія».
Під обмеження потрапили омбудсмен з прав дитини в Якутії Туйаара Васильєва, Уповноважений з прав дитини в Тюменській області Андрій Степанов, дитячий омбудсмен у Ханти-Мансійському автономному окрузі Людмила Нізамова.
Ще санкції були запровадженні проти:
- очільника Республіки Мордовія Артема Здунова;
- начальника головного штабу «Юнармії» Микити Нагорного;
- голови Молодої Гвардії «Єдиної Росії» Антона Демидова;
- радника глави «ДНР» із прав дитини Елеонори Федоренко;
- російського вченого і політолога Василя Кашина;
- керівника Росспівробітництва Євгена Примакова.
24 серпня Канада також запровадила нові санкції проти Росії – вони стосувалися чотирьох фізичних осіб та 29 організацій.
Раніше 18 серпня Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії, зокрема проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб. Під обмеження потрапили Басманний районний суд Москви, Хамовнічеський районний суд Москви, Московський міський суд.
Ще 20 липня Канада запровадила санкції проти 20 осіб і 21 організації, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, а також проти 19 осіб і 4 організацій у російському культурному та освітньому секторах.
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