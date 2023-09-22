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Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії

Канада анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ, про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ країни

Канада анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ, про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ країни.

За даними відомства, під обмеження потрапили університети, громадські організації та фізичні особи.

Зазначається, що причиною для запровадження санкцій є «причетність окремих фізичних та юридичних осіб до підтримуваної Кремлем незаконної та насильницької масової депортації українських дітей, російської дезінформації та ядерного сектору РФ».

Список юридичних осіб, які потрапили під санкції:

  • Фонд досліджень глобальної політики;
  • Видання «Комсомольська Правда»;
  • Російське географічне товариство;
  • Московський державний інститут міжнародних відносин;
  • Національний комітет з досліджень БРІКС;
  • Російський інститут стратегічних досліджень;
  • Центр підтримки та розвитку громадської ініціативи «Креативна дипломатія»;
  • Університет Вища школа економіки;
  • Російська рада з міжнародних справ;
  • Клуб «Валдай»;
  • Акціонерне товариство «Володимир Точмаш»;
  • ПАТ «Ковровський механічний завод»;
  • Молода гвардія «Єдиної Росії»;
  • «Юнармія».

Під обмеження потрапили омбудсмен з прав дитини в Якутії Туйаара Васильєва, Уповноважений з прав дитини в Тюменській області Андрій Степанов, дитячий омбудсмен у Ханти-Мансійському автономному окрузі Людмила Нізамова.

Ще санкції були запровадженні проти:

  • очільника Республіки Мордовія Артема Здунова;
  • начальника головного штабу «Юнармії» Микити Нагорного;
  • голови Молодої Гвардії «Єдиної Росії» Антона Демидова;
  • радника глави «ДНР» із прав дитини Елеонори Федоренко;
  • російського вченого і політолога Василя Кашина;
  • керівника Росспівробітництва Євгена Примакова.

24 серпня Канада також запровадила нові санкції проти Росії – вони стосувалися чотирьох фізичних осіб та 29 організацій.

Раніше 18 серпня Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії, зокрема проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб. Під обмеження потрапили Басманний районний суд Москви, Хамовнічеський районний суд Москви, Московський міський суд.

Ще 20 липня Канада запровадила санкції проти 20 осіб і 21 організації, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, а також проти 19 осіб і 4 організацій у російському культурному та освітньому секторах.

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