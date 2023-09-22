Зеленський у парламенті Канади закликав використати активи РФ для компенсації збитків Україні

Переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, поміж іншого, стосувалися використання російських активів. Про це Зеленський заявив у своєму зверненні до канадського парламенту 22 вересня.

«Сьогодні в розмові з прем’єр-міністром Канади ми обговорили канадську ініціативу щодо активізації зусиль країн «Групи семи» для конфіскації російських активів. Ці кошти, які Росія та її поплічники використовують для оплати війни, натомість необхідно використати для компенсації збитків, завданих війною та терором», – сказав Зеленський.

Крім того, президент України закликав до глобальної роботи, щоб притягнути Росію до відповідальності за сам злочин агресії, а також всі злочини, скоєні під час цієї агресії, в тому числі вбивства та депортації.

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«Кожна країна, яка зазнала нападу, потребує правосуддя, аби інші потенційні агресори, бачили, що війна завершиться вироками для агресора. Я закликаю Канаду поширювати свою спроможність до цього на інші країни, особливо в питанні правосуддя за вчинення агресії, компенсації за агресію, щоб агресор відчув, наскільки потужним є правосуддя», – заявив він.

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Канади 22 вересня. Раніше ця поїздка не анонсувалася. Як повідомив офіс прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, канадський лідер планує «підтвердити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку Канади та підтримку розвитку України».