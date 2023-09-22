Колекція предметів мистецтва Абрамовича не потрапила під санкції – дослідження

Російський мільярдер Роман Абрамович та його колишня дружина Дар’я Жукова лише станом на 2018 рік володіли колекцією з 369 предметів мистецтва загальною вартістю $962 млн, з’ясували журналісти видання «Важные истории» та The Guardian, вивчивши файли кіпрського бізнес-реєстратора MeritServus.



У колекції десятки шедеврів: Френсіс Бекон, Пабло Пікассо, Люсьєн Фрейд, Альберто Джакометті, Клод Моне, Рене Магрітт та інші.



Предмети мистецтва були у власності офшорної компанії Seline-Invest, що розташована на острові Джерсі. Її, у свою чергу, контролює заснований Абрамовичем кіпрський траст Ermis Trust Settlement.



На початку 2021 року після розлучення Абрамович та Жукова поділили бенефіціарні частки в трасті навпіл, а за три тижні до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Абрамович поступився колишній дружині 1%, і співвідношення часток стало 51% на 49%. Як наголошує видання «Важные истории», у деяких країнах ця схема дозволяє знизити ризик арешту активів, якщо бенефіціар 49% потрапить під санкції.



Згодом Євросоюз та Великобританія застосували санкції щодо Абрамовича. Його активи були заморожені, але колекція шедеврів світового мистецтва виявилася поза обмеженнями.

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Роман Абрамович перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великобританії та Канади.