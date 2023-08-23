Канада розширила санкції проти РФ

Канада ввела нові санкції проти Росії – вони стосуються чотирьох фізичних осіб та 29 організацій, йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Канади.

Так, до списку потрапили структури оборонно-промислового комплексу, фінансової сфери і атомної галузі.

Серед підсанкційних опинилися конструкторське бюро ім. Яковлєва, науково-виробничий концерн «Аврора», «Іжевські безпілотні системи», банки «Уралсиб», «Зеніт», Росбанк, «Атомфлот», Державний науковий центр Науково-дослідного інституту атомних реакторів. Також під санкції потрапили «Северсталь», холдинг Володимира Потаніна «Інтеррос», Улан-Уденський авіаційний завод, «195-й ремонтний завод ракетно-артилерійського озброєння», АТ «Нижегородський завод 70-річчя Перемоги» та інші.

Раніше 18 серпня Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії, зокрема проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб. Під обмеження потрапили Басманний районний суд Москви, Хамовнічеський районний суд Москви, Московський міський суд.

Ще 20 липня Канада запровадила санкції проти 20 осіб і 21 організації, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, а також проти 19 осіб і 4 організацій у російському культурному та освітньому секторах.