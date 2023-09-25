Україна отримала 100 мільйонів доларів від Світового банку під гарантії Британії – Мінфін

Україна отримала транш фінансової допомоги від Світового банку, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів 25 вересня.

«Україна отримала 100 мільйонів доларів США від Світового Банку під гарантію Великої Британії», – йдеться в повідомленні.

Кошти надали в рамках п’ятого додаткового фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» PEACE in Ukraine.

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Як додає відомство, їх спрямують на часткову компенсацію видатків державного бюджету на пенсійні виплати за липень 2023 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував Світовому банку та британському уряду за мобілізацію фінансових ресурсів на бюджетні потреби України:

«Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету».

За даними Мінфіну, з лютого 2022 року Велика Британія надала Україні 1,6 мільярда доларів фінансової допомоги.