Місія МВФ розпочинає технічні дискусії з Україною щодо підготовки до перегляду програми фінансування

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочинає технічні дискусії з представниками України щодо підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування, йдеться у повідомленні пресслужби МВФ з посиланням на заяву постійного представника Ваграма Степаняна, яку він зробив у Польщі.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні технічні дискусії з представниками влади України стосовно останніх економічних подій і з метою обговорення податково-бюджетних, фінансових та структурних заходів у контексті підготовки до консультацій 2023 року за Статтею IV Угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)», – йдеться в повідомленні.

Раніше в українському уряді заявляли, що очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму 5,4 мільярда доларів.

Влітку Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України і схвалила негайне виділення їй другого траншу в близько 890 мільйонів доларів. Повідомлялося, що кошти направлять на підтримку бюджету. Другий перегляд програми очікується у жовтні.

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