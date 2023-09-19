Шмигаль розповів, скільки коштів Україна очікує від МВФ наступного року

Проєкт державного бюджету на 2024 рік вже перебуває на розгляді парламенту, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він розповів на засіданні уряду 19 вересня.

При цьому, за його словами, Україна потребуватиме близько 42 мільярдів доларів для наповнення бюджету наступного року.

«Вже зараз розуміємо, звідки ці кошти можуть надійти. Це програма ЄС Ukraine Facility, це допомога Сполучених Штатів, це програма МВФ та допомога інших наших друзів і партнерів», – сказав він.

Шмигаль назвав програму співпраці з Міжнародним валютним фондом якорем фінансування бюджету.

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«У 2024 році очікуємо від Фонду траншів на суму 5,4 мільярда доларів», – заявив голова уряду.

Крім того, додав він, Україна має довгострокові програми співпраці з Норвегією, Японією, Канадою, іншими країнами та «вже зараз має бачення, як можемо закрити фінансування на наступний рік».

Прем’єр-міністр 15 вересня повідомив, що Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду в 1 трильйон 560 мільярдів гривень та видатками загального фонду у 3 трильйони 108 мільярдів гривень.