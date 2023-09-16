У Форумі оборонних індустрій візьмуть участь 86 іноземних компаній – Зеленський

Триває підготовка до Форуму оборонних індустрій, який відбудеться цієї осені – про це повідомив президент України Володимир Зеленський увечері 16 вересня.

«Інтерес до Форуму – дуже високий. Це повністю відображає силу й потенціал України – нашу спроможність захистити себе і допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок… Вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі», – заявив він.

Читайте також: Європарламент ухвалив резолюцію про спільне оборонне замовлення для країн ЄС

Зеленський назвав завданням події створення для України можливостей «виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії».

«Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів», – додав президент.

У серпні Міністерство закордонних справ повідомило про підготовку Форуму оборонних індустрій – відповідну нараду провели голови МЗС, Міністерства оборони та Міністерства стратегічних галузей промисловості.