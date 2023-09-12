Європарламент ухвалив резолюцію про спільне оборонне замовлення для країн ЄС

Європарламент схвалив у першому читанні більшістю голосів резолюцію, яка містить пропозиції до представлених Єврокомісією регуляторних правил щодо посилення спроможностей Європейської оборонної промисловості за рахунок спільного оборонного замовлення (EDIRPA).

Голосування за документ відбулось 12 вересня під час пленарного засідання Європейського парламенту в Страсбурзі.

Як йдеться у преамбулі резолюції, «пряме російське вторгнення в Україну стало ключовою причиною для перегляду підходів до всієї системи Європейської безпеки та для нарощування потенціалу європейської оборонної промисловості».

«Невиправдане вторгнення в Україну з боку Російської Федерації 24 лютого 2022 року та триваючий збройний конфлікт в Україні довели критичну необхідність термінових дій для усунення існуючих недоліків, які були виявлені після повернення у Європу війни високої інтенсивності та територіального конфлікту, що мало прямий вплив на всі країни-члени та завдало шкоди громадянам Європейського Союзу. Це вимагає суттєвого збільшення спроможностей країн-членів для подолання найбільш невідкладної та критичної нестачі, яка загострилася після передання оборонної продукції в Україну», – зазначається в документі.

У ЄС стверджують, що «російська військова агресія проти України перетворила певні країни-члени у найближчому сусідстві на зону війни, з усіма труднощами, що пов’язані із такою близькістю, включаючи випадкові людські втрати у прикордонних регіонах, масовий рух людей, що рятуються від війни, великий обсяг поставок гуманітарної та військової допомоги, а також необхідність підтримання військової готовності, щоб відповісти на ймовірну ескалацію збройного конфлікту з його перенесенням на територію цих країн-членів».

«Російська військова агресія проти України драматично підкреслила необхідність адаптувати Європейську оборонну промислову та технологічну базу (EDTIB) до структурних змін, для розвитку військових досліджень, модернізації військового обладнання, зокрема, рішень щодо застарілого військового обладнання, розробленого або виробленого Радянським Союзом, або пізніших зразків військового обладнання, що були створені на їх основі», – наголошується у резолюції.

У цьому контексті документ констатує необхідність розвитку співробітництва між країнами-членами у сфері оборонного замовлення з метою перетворити Європейський Союз «на впливового глобального гравця».