Financial Times: три чверті морського експорту російської нафти уникають цінової стелі G7

Три чверті морського експорту російської нафти не підпадають під обмеження цінової стелі, запровадженої для неї санкціями країн «Групи семи» (G7) та Австралією, пише газета The Financial Times. За даними видання, перевізники уникають страхування на західному ринку.

Цінова стеля була запроваджена країнами Заходу в грудні 2022 року для обмеження доходів Кремля під час війни РФ в Україні. Головним важелем її дотримання повинні були стати заборони на перевезення нафти дорожче за стелю танкерами західних країн і заборона на страхування суден, що возять дорожчу нафту.

При запровадженні заборони західні компанії страхували близько 90 відсотків суден, що перевозять російську нафту. До травня 2023 року їх залишилося близько половини, пише FT, а минулого року в серпні – лише 26,3 відсотка. Скорочення перевезень, які мають зважати на західні обмеження, відбувається на тлі зростання ціни на нафту на світових ринках.

Минулого тижня світові ціни на нафту вперше за 13 місяців досягли позначки 95 доларів за барель. Російська нафта торгується дешевше за еталонний сорт Brent, але, за даними Argus, нафта російської марки ESPO продавалася в порту Козьміно в Находці у вересні за 87,2 долара.

Доходи Росії від експорту нафти в серпні зросли до 17,1 мільярда доларів, випливає зі звіту Міжнародного енергетичного агентства. Це – найвищий рівень із жовтня 2022 року. Тоді агентство оцінювало російський експорт у 17,3 мільярда доларів.