Розвідка Британії прокоментувала рішення уряду РФ обмежити експорт бензину і дизелю

Розвідка Великої Британії прокоментувала рішення уряду Росії зупинити майже весь експорт дизельного палива і бензину, щоб стабілізувати внутрішні ринки.

Як заявили в розвідці, цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на світовому ринку і, ймовірно, матиме найбільший вплив на країни, які зараз залежать від поставок палива з Росії.

«Останніми тижнями російські покупці, швидше за все, відчували локальну нестачу бензину і дизельного палива. Нестача навряд чи є прямим наслідком війни. Ймовірно, вона спричинена низкою факторів, включаючи короткострокове збільшення попиту в сільськогосподарському секторі, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт», – йдеться в повідомленні.

21 вересня уряд Росії запровадив тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного палива для «стабілізації цін на внутрішньому ринку».

Росія в липні 2023 року продала на міжнародних ринках нафти на суму 15,3 мільярда доларів, це на 2,5 мільярда більше, ніж у червні. Про це йдеться у звіті Міжнародної енергетичної агенції (МЕА).

Середня ціна на російську нафту, що доставляється морем, зросла до 64,41 долара за барель, що вище за 60-доларову стелю, запроваджену країнами «Групи семи».

Майже 80% експорту російської нафти припали на Індію та Китай, ідеться в звіті. Зросли постачання до Східної Європи, скоротилися продажі Туреччині. Загальний експорт скоротився на 200 тисяч барелів, до 4,6 мільйона барелів на добу.