Уряд РФ обмежив експорт бензину та дизелю

Уряд РФ запровадив тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного палива для «стабілізації цін на внутрішньому ринку», повідомляє пресслужба відомства.

«Тимчасові обмеження допоможуть наситити ринок палива, що дозволить знизити ціни для споживачів», – пояснили в Кабміні РФ.

Росія в липні 2023 року продала на міжнародних ринках нафти на суму 15,3 мільярда доларів, це на 2,5 мільярда більше, ніж у червні. Про це йдеться у звіті Міжнародної енергетичної агенції (МЕА).

Середня ціна на російську нафту, що доставляється морем, зросла до 64,41 долара за барель, що вище за 60-доларову стелю, запроваджену країнами «Групи семи».

Майже 80% експорту російської нафти припали на Індію та Китай, ідеться в звіті. Зросли постачання до Східної Європи, скоротилися продажі Туреччині. Загальний експорт скоротився на 200 тисяч барелів, до 4,6 мільйона барелів на добу.