Голова ООН заявляє про «кліматичний зрив» після температурних рекордів влітку

Глава Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш заявив, що Земля страждає від «кліматичного зриву» на тлі даних про те, що Північна півкуля щойно пережила три найспекотніші літні місяці за час спостережень.

Всесвітня метеорологічна організація та кліматична служба Європейського Союзу Copernicus заявили 6 вересня, що серпень став другим за кількістю вимірювань спекотним місяцем, поступаючись лише попередньому місяцю. У серпні також спостерігалася найвища глобальна середньомісячна температура поверхні моря за всю історію спостережень – 20,98 градусів за Цельсієм.

Середня температура протягом періоду з червня по серпень становила 16,77 градуса за Цельсієм, що на 0,66 градуса вище середнього і вище попереднього рекорду, встановленого в 2019 році, повідомляє агентство ООН.

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«Наша планета щойно пережила сезон кипіння – найспекотніше літо в історії. Почався кліматичний зрив», – заявив Ґутерріш у звіті.

Він закликав світових лідерів діяти, аби запобігти «кліматичному хаосу».

«Підвищення температури вимагає активних дій. Лідери мають підвищити рівень тепла зараз для кліматичних рішень. Ми все ще можемо уникнути найгіршого кліматичного хаосу – і ми не можемо гаяти час», – додав він.

Вчені звинувачують у тенденції до потепління кліматичні зміни, спричинені людиною, зокрема, спалювання викопного палива, як-от вугілля, нафти та природного газу, а також додатковий поштовх від погодного явища «Ель-Ніньо» в Тихому океані.

«Те, що ми спостерігаємо – не тільки нові екстремальні явища, але й сталість цих рекордних умов, а також вплив, який вони мають на людей і планету, є очевидним наслідком потепління кліматичної системи», – сказав директор Служби зміни клімату Copernicus ЄС Карло Буонтемпо.

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За даними агентства ООН, восьмимісячний період із січня по серпень був другим найтеплішим за всю історію спостережень після 2016 року, коли відбулося сильне потепління «Ель-Ніньо».

Генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас попередив, що високі температури відбуваються «до того, як ми побачимо повний вплив потепління від події «Ель-Ніньо». Це явище, як очікується, призведе до підвищення температури на другий рік після її розвитку.

Він додав, що в північній півкулі щойно було «літом екстремальних значень» вказуючи, зокрема, на руйнівні лісові пожежі.

Нові дані, опубліковані агентством ООН, були отримані після того, як смертоносні лісові пожежі завдали шкоди величезним територіям у північній півкулі. Серед найбільш смертоносних були пожежі на Гаваях, де відомо про понад 100 загиблих, а ще 100 вважаються зниклими безвісти.