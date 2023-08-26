У Греції заарештували двох чоловіків, причетних до розпалювання лісових пожеж

У Греції 26 серпня заарештували двох чоловіків за навмисне розпалювання лісових пожеж, у той час коли пожежники борються з вогнем, який, як вважають, вже став причиною загибелі 21 людини, повідомляє AP.

Відомо, що одного чоловіка заарештували за навмисний підпал сухої трави в районі Карістос на острові Еввія. Пожежна служба повідомила, що чоловік зізнався в причетності до ще чотирьох пожеж у цьому районі у липні та серпні.

Другого чоловіка заарештували в районі міста Лариса, також нібито за навмисне підпалювання сухої рослинності. В обох випадках справи направлено в судові органи.

Офіційні особи заявили, що причиною кількох пожеж у Греції за останній тиждень є підпал, хоча й досі незрозуміло, що спровокувало найбільші пожежі в країні, зокрема в північно-східному регіоні Еврос та біля міста Александруполіс, де сталися майже всі смертельні випадки.

«Деякі... палії підпалюють, ставлячи під загрозу ліси, приватну власність і передусім людські життя», – заявив міністр із питань кліматичної кризи та цивільного захисту Вассіліс Кікіліас.

«Те, що відбувається, є не просто неприйнятним, а підлим та злочинним», – додав урядовець.

Греція через посуху та аномально високі температури потерпає від лісових пожеж. У певних регіонах, зокрема на острові Родос, виникла катастрофічна ситуація, яка призвела до евакуації місцевого населення та туристів із зони лиха.