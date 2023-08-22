Лісові пожежі в Греції: рятувальники знайшли тіла 18 людей

У Греції продовжують вирувати лісові пожежі. 22 серпня рятувальники знайшли тіла 18 людей у північно-східному районі країни, пише Associated Press.

Речник пожежної служби Іоаніс Артопіос розповів, що тіла жертв були виявлені у районі Аванта регіону Александруполіс. Він додав, що ідентифікацією загиблих займається спеціальна група, залучена грецькою поліцією.

Оскільки повідомлень про зниклих безвісти у цьому районі не надходило, влада перевіряє можливість того, що жертвами були мігранти, які в’їхали до країни з Туреччини, сказав Артопіос.

Лісові пожежі спалахнули у Греції внаслідок посухи та аномально високих температур. У понеділок, 21 серпня, влада країни наказала евакуювати мешканців центрального та північно-східного регіонів через нову лісову пожежу.

На північному сході країни біля кордону з Туреччиною сильний вітер знову роздмухав полум'я поблизу міста Александруполіс. Кіпр відправив два протипожежні літаки для гасіння пожежі в Александруполісі.

22 серпня єврокомісар із кризового управління Янез Ленарчич заявив, що ЄС надсилає до Греції додаткову спецтехніку та пожежні команди для боротьби з масштабними лісовими пожежами.

Останніми днями великі райони Середземномор’я охопили інтенсивна літня спека, пожежники намагаються загасити вогонь у всьому регіоні – від Португалії до Сицилії та Алжиру.