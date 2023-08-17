Кількість жертв пожеж на Гаваях перевищила 110

Кількість загиблих внаслідок руйнівних пожеж в американському штаті Гаваї зросла до 111. Влада продовжує обшук території.

Причина пожеж, що виникли тиждень тому, розслідується, а чиновники з’ясовують причини, чому державна система оповіщення про надзвичайні ситуації не змогла попередити жителів про небезпеку, повідомило агентство AP.

Щонайменше 2200 будівель були пошкоджені або зруйновані, збитки оцінюють приблизно в шість мільярдів доларів. Пожежі охопили майже весь острів Мауї, найбільше постраждало місто Лахайна. Деякі жителі втікали в океан, рятуючись від швидкого поширення полум’я.

Голова Управління з надзвичайних ситуацій Мауї виступив на захист того, що влада не вмикала сирени оповіщення, заявивши, що це спричинило б паніку і призвело б до нових смертей.