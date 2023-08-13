Число загиблих через пожежі на Гаваях зросло до 89

Кількість загиблих внаслідок масштабних пожеж у місті Лахайна в американському штаті Гаваї зросла до 89, у регіоні тривають роботи з відновлення.
Представник поліції повідомив, що собаки-шукачі обстежили лише близько трьох відсотків ураженої території, і що кількість загиблих може зрости.
«Це, безсумнівно, буде найстрашніше стихійне лихо, з яким коли-небудь стикалися Гаваї», – сказав губернатор Джош Грін під час огляду руйнувань.
Щонайменше 2200 будівель були пошкоджені або зруйновані, збитки оцінюють приблизно в шість мільярдів доларів. Дві інші пожежі все ще горять на острові Мауї, де розташоване місто Лахайна.
Пожежі спричинені сильною спекою і посухою, а швидкому поширенню вогню сприяв сильний вітер.
Пожежі охопили майже весь острів Мауї, найбільше постраждало місто Лахайна. Через пожежі тисячі людей залишилися без електрики та телефонного зв’язку, багатьом довелося евакуюватися.
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