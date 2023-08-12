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Пожежі на Гаваях: число загиблих зросло до 67

Центр гавайського міста Лахайна, 8 серпня 2023 року

Пожежі на гавайському острові Мауї стали найбільш смертоносним стихійним лихом в історії штату. Число загиблих зросло до 67.

Кількість жертв нинішніх пожеж перевищила кількість загиблих через цунамі 1960 року – через рік після входження Гаваїв до складу США. Тоді загинула 61 людина.

Крім людей, від вогню та диму на Мауї загинули тварини, а також обвалилося найдавніше на острові 150-річне баньянове дерево. Купа мертвих кішок і півнів є сусідами з купою чорних гілок баньяна, описує Associated Press ситуацію в Лахайні – колишній столиці Гавайського королівства, майже повністю знищеного вогнем.

Наслідки лісової пожежі в Лахайні, 10 серпня 2023 року
Наслідки лісової пожежі в Лахайні, 10 серпня 2023 року

Також на Гаваях росло 44% всіх рослин США, що зникають і перебувають під загрозою. Вчені поки що не можуть точно оцінити масштаб втрат, але кажуть, що відновлення деяких займе роки, інші вже не відродяться.

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