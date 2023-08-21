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Греція: в Афінах на зустріч зібралися лідери кількох балканських країн та високопосадовці ЄС

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вітає прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича в Афінах, 21 серпня 2023 року

Лідери кількох балканських країн зібралися в грецькій столиці в понеділок разом із високопосадовцями Європейського Союзу, щоб обговорити європейське майбутнє регіону, повідомляє агенція АР.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс організував неформальну вечерю в понеділок увечері 21 серпня в Афінах для високопосадовців дев’яти балканських країн, а також президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і голови Європейської ради Шарля Мішеля.

Повідомлення грецьких ЗМІ про те, що на обіді також буде присутній президент України Володимир Зеленський, офіційно не підтверджено.

Раніше в понеділок Зеленський перебував у Данії, де, серед іншого, виступив з промовою перед данськими парламентарями та зустрівся з королевою Данії.

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