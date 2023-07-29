У Греції евакуюють жителів чотирьох сіл через нову пожежу

На заході Греції, в регіоні Еліда, 29 липня спалахнула нова потужна лісова пожежа, повідомляє Ekathimerini.

«Мешканцям чотирьох сіл у регіоні Еліда, що на заході Греції, було сказано евакуюватись у повідомленні, надісланому за екстреним номером 112, через лісову пожежу в сусідньому районі, що спалахнула раніше того ж дня», – кажуть рятувальники.

Мешканців селищ Палеоварвасаїна, Карутес, Стрефі та Сміла під час евакуації закликають рухатися в сторону Стародавньої Олімпії.

Греція через посуху та аномально високі температури потерпає від лісових пожеж. У певних регіонах, зокрема на острові Родос, виникла катастрофічна ситуація, яка призвела до евакуації місцевого населення та туристів із зони лиха.

Останніми днями великі райони Середземномор’я охопили інтенсивна літня спека, пожежники намагаються загасити вогонь у всьому регіоні – від Португалії до Сицилії та Алжиру.