Греція: через пожежу на острові Родос влада евакуювала близько 19 тисяч людей

Близько 19 000 людей були евакуйовані з грецького острова Родос через лісові пожежі, які тривають шостий день, повідомляє АР з посиланням на грецьку владу.



Міністерство зміни клімату та цивільного захисту заявило, що це була «наймасштабніша евакуація через лісову пожежу в країні».

Місцева поліція повідомила, що 16 000 людей були евакуйовані по суші і 3 000 по морю з 12 сіл і кількох готелів. Шістьох людей ненадовго госпіталізували з проблемами дихання, а потім відпустили. Людина, яка впала і зламала ногу під час евакуації з готелю, і вагітна жінка залишаються в лікарні, повідомляє влада.

Турагент Родоса Стеліос Котіадіс підтвердив Associated Press, що евакуація була поспішною. «Була паніка. Влада була приголомшена», – сказав він.



Речник пожежної бригади Янніс Артопіос сказав, що вдень у неділю 266 пожежників і 49 машин працювали на місці разом із сотнями волонтерів. У районі працюють десять пожежних літаків, у тому числі два з Франції, два з Туреччини та один з Хорватії, а також вісім гелікоптерів.

Температура досягла 43 C у столиці країни, Афінах, у неділю вдень і 45 C на внутрішніх рівнинах центральної Греції. Метеорологи попереджають, що відносна перерва після спеки в понеділок із прогнозованими максимумами 38 C зміниться ще однією хвилею спеки з вівторка і триватиме щонайменше до п’ятниці.