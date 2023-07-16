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Метеорологи попередили про рекордну спеку на півдні Європи у наступні кілька днів

Італійська служба погоди попередила про температуру вище 45 градусів за Цельсієм на початку цього тижня. 

Метеорологи в Європі попередили, що протягом наступних кількох днів температура досягне рекордних значень у південній частині континенту.

Іспанія, Італія та Греція вже кілька днів переживають сильну спеку, що завдає шкоди сільському господарству та викликає інші проблеми. На іспанському острові Ла-Парма через лісову пожежу евакуювали близько 4 тисяч людей.

Італійська служба погоди попередила про температуру вище 45 градусів за Цельсієм на початку цього тижня.

«У деяких місцях будуть побиті давні теплові рекорди», – заявили в агентстві, повідомляє Reuters.

У 2021 році на Сицилії була найспекотніша температура в Європі – 48,8 градуса.

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