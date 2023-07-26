Через лісові пожежі у Греції загинули дві людини – ЗМІ

Лісові пожежі, які посилилися сильним вітром і температурою понад 40 за Цельсієм, забрали життя двох людей у центральній Греції, повідомляє агенція Reuters.



Лише за останні 24 години в Греції спалахнула 61 лісова пожежа, повідомила пожежна команда. Офіційні особи наказали евакуювати кілька громад у сильно постраждалому районі Магнесії, прибережній зоні на північ від Афін.

Окрема лісова пожежа спалахнула поблизу міста Ламія, на південь від Волоса. Жителям кількох населених пунктів також наказали залишити свої домівки.

На грецькому острові Родос, звідки евакуювали 20 000 туристів і місцевих жителів, пожежі почали вщухати в середу, хоча пожежники все ще намагалися загасити стіну вогню поблизу гірської місцевості в Південному Родосі, який неконтрольовано горить більше тижня.

Останніми днями великі райони Середземномор’я охопили інтенсивна літня спека, пожежники намагаються загасити вогонь у всьому регіоні – від Португалії до Сицилії та Алжиру.