У Греції триває масштабна евакуація тисяч жителів і туристів через лісові пожежі

У Греції через лісові пожежі екстрено евакуювали понад 20 тисяч жителів та туристів. Влада назвала це «наймасовішою евакуацією через пожежу в історії країни».

На острові Родос, розташованому на південний схід від материкової Греції, терміново евакуювали близько 19 тисяч людей: 16 тисяч – сушею та три – морем, повідомила місцева поліція. Шістьом особам знадобилася медична допомога через респіраторні захворювання. Туристам доводиться ночувати в аеропорту, в пунктах тимчасового розміщення та навіть на вулиці.

Також у безпечні місця було евакуйовано близько 2400 людей на острові Корфу на північний захід від материкової Греції.

Ліси у Греції горять уже тиждень. У неділю кількість пожеж збільшилася відразу на 64, досягнувши 82. Поширенню вогню сприяють спека та сильні вітри. У 180 населених пунктах Греції температура повітря в неділю перевищувала 40°C. Така погода утримається в Греції щонайменше до середи. Влада попереджає про можливість подальших евакуацій.