У російському Кемерові сталася пожежа, МНС повідомляє про займання на складі піротехніки

У Кемерово, Росія, сталася масштабна пожежа, повідомляють місцеві медіа 26 серпня.

Спершу російські медіа повідомляли про звуки вибухів і стовп диму, посилаючись на очевидців.

Згодом ситуацію прокоментувало Міністерство надзвичайних ситуацій РФ.

«Горить склад із піротехнікою. На місці працюють понад 30 людей і 11 одиниць техніки», – заявили у відомстві.

Близько 14 години МНС повідомило про ліквідацію пожежі.

У грудні 2022 року в Кемерово сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. Тоді загинули щонайменше 22 людини.