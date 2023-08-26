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У російському Кемерові сталася пожежа, МНС повідомляє про займання на складі піротехніки

Спершу російські медіа повідомляли про звуки вибухів і стовп диму, посилаючись на очевидців (фото ілюстраційне)

У Кемерово, Росія, сталася масштабна пожежа, повідомляють місцеві медіа 26 серпня.

Спершу російські медіа повідомляли про звуки вибухів і стовп диму, посилаючись на очевидців.

Згодом ситуацію прокоментувало Міністерство надзвичайних ситуацій РФ.

«Горить склад із піротехнікою. На місці працюють понад 30 людей і 11 одиниць техніки», – заявили у відомстві.

Близько 14 години МНС повідомило про ліквідацію пожежі.

У грудні 2022 року в Кемерово сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. Тоді загинули щонайменше 22 людини.

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