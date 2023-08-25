Чоловік премʼєрки Естонії заявив про вихід із повʼязаного з РФ бізнесу. У парламенті вимагають відставки Каллас

Чоловік премʼєр-міністра Естонії Каї Каллас Арво Халлік оголосив про намір продати всі свої акції та вийти зі складу ради директорів компанії Stark Logistics, яка здійснює вантажні перевезення до Росії. Про це повідомляє портал ERR.

У заяві для естонських ЗМІ Халлік зазначив, що розуміє, яку шкоду для репутації його дружини може завдати скандал, повʼязаний з його бізнесом та діловими відносинами його фірми з Росією.

Говорячи про ділові зв'язки його компанії з РФ, Халлік сказав: «Ми багато разів обговорювали питання перевезення для нашого клієнта і вірили, що робимо правильно, допомагаючи потрібним людям і рятуючи там хорошу естонську компанію, інакше ми б не змогли цього зробити. Я розумію, що багато людей в Естонії так не вважають. Навпаки, їм не здається це моральним з огляду на агресивну війну Росії».

Він також підтвердив слова Каллас, яка на день раніше в коментарі для агентства Bloomberg заявила, що не має уявлення про бізнес свого чоловіка.

Раніше у своєму розслідуванні ERR зʼясував, що Арво Халліку належить міноритарна частка в Stark Logistics. За словами гендиректора компанії Крістьяна Крааґа, Stark Logistics отримала від перевезень до Росії з лютого 2022 року понад 1,5 мільйона євро.

Розслідування ERR викликало широкий резонанс у Естонії. Глава держави Алар Каріс заявив, що Каллас зобовʼязана докладно відповісти щодо компанії свого чоловіка, у якої знайшли звʼязки з Росією. «Громадськість очікує пояснень від премʼєр-міністра. І після цього їй, напевно, доведеться подумати самій і поговорити зі своїми радниками про те, якими будуть подальші дії», – зазначив він.

Питання про можливу відставку Каллас з посади премʼєр-міністра стали обговорювати у парламенті Естонії. Фракція Центристської партії розпочала переговори з іншими парламентськими фракціями щодо висловлення вотуму недовіри главі естонського уряду.

У грудні 2022 року Каллас говорила, що «не вважає правильною» участь естонських державних компаній у перевезеннях товарів, зокрема, нікелю, з Росії, навіть якщо вони не підпадають під санкції. У травні 2023 року в інтервʼю виданню Financial Times вона зазначила, що їй доводилося благати естонські компанії не допомагати з сірими постачаннями до Росії підсанкційних товарів.