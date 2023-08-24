Компанію чоловіка прем’єрки Естонії запідозрили у зв’язках із РФ – ЗМІ

Компанію чоловіка прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас запідозрили у зв’язках із Росією – Арво Халліку, належить міноритарна частка в транспортній компанії Stark Logistics, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну продовжує займатися перевезеннями до Росії. Про це у своєму розслідуванні пише порталERR.

Генеральний директор Stark Logistics Крістян Крааг підтвердив ERR, що компанія продовжила вантажоперевезення до Росії і після лютого 2022 року. При цьому Крааг каже про «несуттєву роль у діяльності компанії» таких перевезень до РФ. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення їхня кількість значно скоротилася.

«До війни для нас було нормою здійснювати 60-70 перевезень на місяць до Росії та з Росії. Сьогодні від цього залишилося приблизно один-два перевезення на тиждень, і всі вони пов’язані з одним клієнтом – естонським підприємством [виробником аерозольної упаковки] AS Metaprint», – уточнив Крааг.

Metaprint та Stark Logistics, як зазначають розслідувачі, пов’язані між собою через естонського бізнесмена Мартті Лемендіка, якому належать частки – близько 50% у кожній із них. Metaprint оголосила про швидке припинення роботи заводу у Росії. У свою чергу, Крааг запевнив, що у вересні 2023 Stark Logistics повністю припинить перевезення в Росію для Metaprint.

Розслідування ERR викликало широкий резонанс у Естонії. Президент Алар Каріс заявив, що Каллас зобов’язана докладно відповісти на питання компанії свого чоловіка через зв’язки з Росією.

«Громадськість очікує пояснень від прем’єр-міністра. І після цього їй, напевно, доведеться подумати самій і поговорити зі своїми радниками про те, якими будуть подальші дії», – зазначив він.

Сама Каллас у коментарі для Bloomberg повідомила, що «не має жодного уявлення про бізнес чоловіка», і наголосила, що у нього немає клієнтів із Росії, а їй «нічого приховувати».

«Я, як і раніше, дотримуюся думки, що вся торгівля і бізнес з Росією повинні припинитися, поки триває російське вторгнення в Україну. Мій чоловік має частку в логістичній компанії. Він пояснив, що ця компанія допомагає одному з його естонських клієнтів припинити свою виробничу діяльність у Росії відповідно до закону та санкцій. Всі подальші питання доведеться адресувати цим компаніям», – сказала вона.

У грудні 2022 року Каллас виступала проти участі естонських держкомпаній у перевезеннях товарів, зокрема, нікелю, з Росії, навіть якщо вони не підпадають під санкції. У травні 2023 року в інтерв’ю виданню Financial Times вона зазначила, що їй доводилося благати естонські компанії не допомагати з сірими постачаннями в Росію підсанкційних товарів.