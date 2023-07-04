Прем’єрка Естонії: членство в НАТО є «єдиною гарантією безпеки» для України

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас 4 липня заявила, що членство в НАТО «є єдиною гарантією безпеки» для України, і заявила, що важливо, щоб країни-члени НАТО погодили під час майбутнього саміту у Вільнюсі «практичні кроки» щодо того, як Україна вступить до Альянсу.

Важливо, щоб під час саміту 11-12 липня учасники «вийшли за рамки бухарестських формулювань», – сказала вона, маючи на увазі декларацію саміту 2008 року, яка пропонувала Україні можливість приєднатися до Альянсу без конкретного графіка.

Водночас Каллас попередила, що членства не буде, поки тривають бойові дії.

«Звичайно, ми розуміємо, що цього не може бути, коли йде війна. Але ми повинні мати чітке бачення [для] того, як Україна туди потрапить», – сказала вона в інтерв’ю Радіо Свобода в Таллінні за тиждень до саміту НАТО.

Очікується, що під час саміту Альянс шукатиме шляхи надання Україні додаткових гарантій безпеки, але не пропонуватиме повноправного членства, на чому наполягає президент Володимир Зеленський.

Наразі обговорюється те, як виглядатиме шлях до членства України, офіційні особи 31 країни-члена НАТО зараз узгоджують формулювання декларації саміту.

За словами джерел Радіо Свобода, знайомих із цією темою, але яким заборонено обговорювати це під запис, у декларації може бути зазначено, що НАТО зобов’язується прийняти Україну як члена, коли це дозволять «наслідки» або «умови», і що ця тема може бути переглянута під час саміту НАТО у Вашингтоні наступного літа.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt, НАТО на саміті ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні. Але, як заявив він 19 червня, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що членство України в НАТО є «об’єктивною потребою». Раніше він зауважив, що, попри те, що на період російської агресії Україна не може стати членом НАТО, вона потребує конкретних гарантій безпеки.

Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.