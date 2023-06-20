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Естонія першою на пострадянському просторі легалізувала одностатеві шлюби

В Україні тема одностатевих партнерств стала актуальною під час війни, – приміром, солдати, які належать до ЛГБТ-спільноти, прагнуть отримати право на законне відвідування свого партнера в госпіталі

Парламент Естонії ухвалив закон, який легалізує в країні одностатеві шлюби, повідомляє ERR. Документ підтримали 55 членів парламенту, 34 були проти.

З 1 січня 2024 року в Естонії шлюб зможуть укласти дві повнолітні особи незалежно від їхнього гендера. Крім того, новий закон дозволить одностатевим парам усиновлювати дітей.

«Це справді історичний момент. Це момент, коли ми остаточно позбудемося радянського простору цінностей та культури, коли ми зможемо сказати, що люди Естонії стали ще вільнішими, ніж були вчора», – заявив член Соціал-демократичної партії Едуард Одинець.

Як зазначає ERR, під час виступу депутата у залі парламенту неодноразово лунали вигуки невдоволення. Віцеспікерові, який вів засідання, доводилося закликати парламентарів до порядку.

З 2016 року в Естонії діє закон, згідно з яким одностатеві пари можуть укладати угоду про спільне проживання. Цей договір гарантує зареєстрованим співмешканцям право ухвалювати рішення щодо один одного та за необхідності отримувати допомогу та компенсації.

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