У Росії затриманий гей із Чечні заявив, що поїде на війну. Правозахисники кажуть про тиск на нього

Чеченець Ідріс Арсаміков, затриманий російською поліцією в аеропорту «Домодєдово» 16 лютого і вивезений до Чечні, опублікував відеозвернення. У ньому він заявляє, що в Чечні поважають його права, і що він збирається поїхати воювати в Україну. Правозахисники вважають, що відеозвернення він міг записати під тиском.

Арсаміков кілька років тому отримав притулок у Нідерландах. Він стверджував, що в Чечні його переслідували через його гомосексуальність, що він зазнав тортур і що на батьківщині йому загрожує смерть.

На короткому відео Арсаміков просить правозахисників «відчепитися» від нього і «не поливати брудом» його і його родину. Він називає себе «патріотом і мужиком» і каже, що незабаром має намір одружитися. Крім цього, Арсаміков повідомляє, що два його брати воюють проти України, і він сам хотів би приєднатися до них. Також на відео висловлюються мати і дядько Арсамікова: вони теж просять ЗМІ припинити поширювати інформацію про його нібито гомосексуальність.

Активісти правозахисної групи «СК SOS», яка допомагає ЛГБТ-людям і жертвам насильства на Північному Кавказі, припускають, що Арсаміков міг записати відео під тиском родичів і правоохоронних органів.

«Такі публічні «покаяння» у спробі відбілити владу – постійна практика в Чечні», – наголошують правозахисники. Вони також вважають, що відправка Арсамікова на війну може бути ймовірним сценарієм для чеченської влади, щоб позбутися зайвого галасу навколо його справи.

Ідріс Арсаміков у 2018 році за допомогою волонтерів «СК SOS» зміг залишити Чечню й отримати політичний притулок у Нідерландах. Він повідомляв, що в Чечні його переслідували через його гомосексуальність, утримували у підвалі й катували. На думку правозахисників, у Чечні йому, як і більшості геїв, загрожує смертельна небезпека.

Після чотирьох років життя в Нідерландах Арсаміков приїхав до Чечні на похорон батька. 16 лютого його затримали у московському аеропорту «Домодєдово», звідки він збирався вилетіти назад до Нідерландів. Як повідомляли ЗМІ, формальним приводом для затримання стала відкрита проти нього у Чечні справа про шахрайство.

Сам Арсаміков у відеозверненні каже, що його затримали нібито, тому що він «проігнорував кілька повісток», не уточнюючи, що це за повістки. З «Домодєдова» його доставили до Чечні. Ні в Москві, ні в Чечні до затриманого не допускали адвоката.

Кризова група «СК SOS» стверджує, що Арсамікова доставили до Чечні на підставі лише роздрукованого листа від начальника відділення МВС по Шелковському району Чечні, Рустама Геремеєва.

У цьому листі не було даних Арсамікова, посилань на закони і підстави, за якими він має бути затриманий. Саме у відділі МВС по Шелковському району Арсаміков раніше, за словами правозахисників, зазнавав тортур.

Влада Чечні регулярно переслідує представників ЛГБТ-спільноти в цьому регіоні Росії. Інформацію про це містила доповідь австрійського експерта Вольфгана Бендека для Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ).

Він безпосередньо пов’язав кампанію проти чеченських геїв із позицією як республіканської, так і федеральної влади. Серед відповідальних за переслідування він назвав особисто Рамзана Кадирова і голову парламенту Чечні Магомеда Даудова.