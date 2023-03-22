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Парламент Уганди дозволив страту за одностатевий сексуальний зв’язок

У більшості країн Африки гомосексуальність заборонена законом

Парламент Уганди схвалив законопроєкт про запровадження страти за одностатевий секс. Тепер його має підписати президент країни, який нещодавно назвав гомосексуальність «відхиленням від норми».

Як передає The Guardian, аналогічне покарання запроваджується за «пропагування та фінансування» гомосексуальної діяльності. Нині в Уганді за одностатеві стосунки загрожує довічне ув’язнення.

Проти законопроєкту проголосували лише двоє із 389 депутатів. Один із них заявив, що законопроєкт містить неконституційні положення, зводить нанівець успіхи у боротьбі з гендерним насильством та криміналізує окремих осіб.

Правозахисники засудили ухвалення законопроєкту, назвавши його «законодавством ненависті», а його положення «варварськими, дискримінаційними та неконституційними». Угандійські правозахисники та ЛГБТ-активісти пообіцяли продовжити боротьбу з дискримінацією.

У більшості країн Африки гомосексуальність заборонена законом.

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