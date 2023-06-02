ЄСПЛ зобов’язав Україну визнати стосунки ЛГБТ пар – авторка законопроєкту про реєстровані партнерства

Європейський суд із прав людини, який 1 червня визнав порушення Україною прав одностатевих пар, своїм рішенням зобов’язав Україну визнати стосунки ЛГБТ пар, заявила авторка законопроєкту про реєстровані партнерства, народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун.

«Україна, як держава-учасниця Європейської конвенції з прав людини, має ухвалити закон, яким на юридичному рівні визнає одностатеві пари і надати їм можливість реєструвати свої стосунки як сім’ю. Аналогічні рішення ЄСПЛ виносив щодо інших країн, це стала практика. Такі ж рішення свого часу виконали Італія та Греція. Дуже скоро таке зобов’язання чекає і на Польщу. При цьому суд щоразу аналізує національне законодавство держави: Конституцію, сімейний кодекс, практику національних судів та враховує пояснення уряду держави-відповідачки», – написала вона у фейсбуці.

Совсун додала, що невиконання рішення Європейського суду з прав людини – це «репутаційні ризики» для України перед Радою Європи і сигнал для європейських країн, що «наша держава не здатна належним чином захистити права людини. Що може вкрай негативно вплинути на нашу інтеграцію в ЄС».

1 червня ЄСПЛ ухвалив рішення у справі Андрія Маймулахіна й Андрія Марківа, які 2014 року вирішили звернутися до Європейського суду з прав людини через неможливість легалізувати свої стосунки в Україні.

Суд визнав, що відсутність в Україні законодавчого регулювання одностатевих відносин є порушенням статті 8 (право на особисте сімейне життя) та 14 (заборона дискримінації) Європейської конвенції з прав людини. Кожному з заявників суд присудив 5 000 євро компенсації.